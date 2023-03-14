Не потратят лишней копейки! Названы три самых скупых знака зодиака

Некоторые люди настолько стремятся накопить состояние побольше, что не хотят тратить денег ни на себя, ни на своих близких. Развлечения и путешествия их совершенно не интересуют, что может стать причиной конфликтов со второй половинкой.

По словам астрологов, самыми скупыми являются Овны, Девы и Скорпионы. Читайте детальнее!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Уроженцы этого знака зодиака очень практичные – они не гонятся за престижем и покупают только то, что им действительно нужно. Однако иногда Овны экономят даже на подарках для близких, считая, что и теплых слов будет достаточно. Их скупость может стать причиной недопониманий в браке, если вторая половинка не разделяет таких же взглядов.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы действительно экономные, они умеют планировать свои расходы и всегда стараются тратить поменьше. Они покупают только практичные и необходимые вещи, избегая роскошных и дорогих приобретений. Однако стремление сэкономить может сыграть с ними плохую шутку: некачественные вещи быстро выходят из строя, а техника ломается.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы очень недоверчивые и осторожные, они не тратят деньги на вещи, которые считают ненужными. Уроженцы знака так стремятся к экономии, что отказываются не только от отпуска, но и походов в кафе с друзьями на праздники. Денег они могут накопить действительно достаточно, но при этом окажутся одинокими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.