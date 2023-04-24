Не простою водою: чим поливати цибулю, щоб вона швидше росла та не загнивала

В Україні цибулю вирощують не лише на дачах чи городах, але й на балконах. Ця рослина є популярним інгредієнтом та використовується у багатьох стравах.

Втім, попри простоту вирощування, цибуля потребує певного поливу, який забезпечить швидкий ріст та захистить культуру від гниття. Досвідчені дачники мають свої поради щодо того, чим саме потрібно поливати цю рослину.

Зокрема, для пришвидшення росту цибулю треба поливати сумішшю добрив. Зоб її приготувати знадобиться коров'як або нашатирний спирт. На відро води потрібно додати склянку коров'яку, або 50 мл нашатирного спирту. Розчин потрібно ретельно перемішати, а тоді полити грядки з цибулею.

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Ще одним варіантом є підгодовування ґрунту азотними добривами. Також можна розвести 25 г сечовини на 10 літрів води, але перед додавання підживки варто зволожити грядки.

Щоб уникнути гниття варто приготувати соляний розчин. Потрібно склянку солі розвести на 10 літрів води, добре розмішати і отриманою сумішшю поливати цибулю.

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