Не простой водой: чем поливать лук, чтобы он быстрее рос и не загнивал

В Украине лук выращивают не только на дачах или огородах, но и на балконах. Это растение является популярным ингредиентом и используется во многих блюдах.

Впрочем, несмотря на простоту выращивания, лук нуждается в определенном поливе, который обеспечит быстрый рост и защитит культуру от гниения. Опытные дачники имеют свои советы о том, чем именно нужно поливать это растение.

В частности, для ускорения роста лука нужно поливать смесью удобрений. Чтобы ее приготовить понадобится коровяк или нашатырный спирт. На ведро воды нужно добавить стакан коровяка или 50 мл нашатырного спирта. Раствор нужно тщательно перемешать, затем полить грядки с луком.

Видео дня

Читайте также: Как защитить рассаду от паутинного клеща

Еще одним вариантом является прикормка грунта азотными удобрениями. Также можно развести 25 г мочевины на 10 литров воды, но перед добавлением подкормки следует увлажнить грядки.

Чтобы избежать гниения, следует приготовить соляной раствор. Необходимо стакан соли развести на 10 литров воды, хорошо размешать и полученной смесью поливать лук.

Напомним, UAportal ранее писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !