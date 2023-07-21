Не містить цукру: рецепт бананово-імбирного джему

Низькокалорійний та незвичний на смак джем можна зберігати в холодильнику та доповнювати ним млинці та тости.

Інгредієнти:

Банани – 2 шт.

Імбир тертий – 15 г

Апельсин, цедра – 1 шт.

Сік апельсиновий - 1 шт.

Лимон, сік – 1 шт.

Кориця мелена – 1/4 ч. л.

Ванільний екстракт – 1/4 ч. л.

Мед – 2 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Банани почистіть та наріжте. Змішайте в каструлі банани з рештою інгредієнтів. Варіть на повільному вогні до розчинення меду.

2. Доведіть суміш до кипіння та варіть близько 15 хвилин.

3. Викладіть готовий джем у стерилізовану банку. Охолодіть та зберігайте у холодильнику.

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