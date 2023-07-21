Не містить цукру: рецепт бананово-імбирного джему
Низькокалорійний та незвичний на смак джем можна зберігати в холодильнику та доповнювати ним млинці та тости.
Інгредієнти:
Банани – 2 шт.
Імбир тертий – 15 г
Апельсин, цедра – 1 шт.
Сік апельсиновий - 1 шт.
Лимон, сік – 1 шт.
Кориця мелена – 1/4 ч. л.
Ванільний екстракт – 1/4 ч. л.
Мед – 2 ч. л.
Читайте також: Клопотенко поділився рецептом варення з помідорів
Спосіб приготування:
1. Банани почистіть та наріжте. Змішайте в каструлі банани з рештою інгредієнтів. Варіть на повільному вогні до розчинення меду.
2. Доведіть суміш до кипіння та варіть близько 15 хвилин.
3. Викладіть готовий джем у стерилізовану банку. Охолодіть та зберігайте у холодильнику.
Радимо також звернути увагу на рецепт консервованої черешні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!