Рецепт консервованої черешні без цукру на зиму

Таку черешню можна використовувати для приготування соусів до м’яса, паштетів та сирів або зварити вареники.

Інгредієнти:

– Черешня – 400 г

– Лимонна кислота – 1/2 г

– Окріп – 250 мл

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Спосіб приготування:

1. Переберіть черешні та відірвіть плодоніжки. Залийте ягоди холодною водою із сіллю у пропорції 3 столові ложка на 3 літри води. Залиште на 3 години, після чого злийте воду воду, черешню промийте та викладіть на друшляк, щоб стекла вода. При бажанні видаліть кісточки.

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2. Підготуйте банки та кришки.

3. Закип’ятіть воду.

4. Викладіть черешню в банки, додайте лимонну кислоту з розрахунку 0,5 г на півлітрову банку, залийте окропом та накрийте кришками. Поставте банки в гарячу воду так, щоб вона покривала плечики банок. Після закипання зменшіть вогонь та стерилізуйте банки впродовж 10 хвилин.

5. Дістаньте банки та закрийте кришками. Переверніть їх закутайте та залиште охолоджуватись.

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