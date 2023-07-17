Рецепт консервированной черешни без сахара на зиму

Такую черешню можно использовать для приготовления соусов к мясу, паштетам и сырам или сварить вареники.

Ингредиенты:

– черешня – 400 г

– Лимонная кислота – 1/2 г

– кипяток – 250 мл

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Способ приготовления:

1. Переберите черешни и оторвите плодоножки. Залейте ягоды холодной водой с солью в пропорции 3 столовых ложки на 3 литра воды. Оставьте на 3 часа, после чего слейте воду, черешню промойте и выложите на дуршлаг, чтобы стекла вода. При желании удалите косточки.

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2. Подготовьте банки и крышки.

3. Вскипятите воду.

4. Выложите черешню в банки, добавьте лимонную кислоту из расчета 0,5 г на пол-литровую банку, залейте кипятком и накройте крышками. Поставьте банки в горячую воду так, чтобы она покрывала плечики банок. После закипания убавьте огонь и стерилизуйте банки в течение 10 минут.

5. Достаньте банки и закройте крышками. Переверните их, укутайте и оставьте охлаждаться.

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