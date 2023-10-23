Не робіть цих помилок під час квашення капусти, інакше зіпсуєте смак

Квашення капусти – це простий і смачний спосіб приготувати цю овочеву закуску. Однак, щоб капуста вийшла хрусткою і ароматною, важливо дотримуватися деяких правил.

Часто люди допускають одних і тих самих помилок, зокрема підбирають неправильний сорт. Через цю і низку інших причини квашена капуста може вийти "не дуже".

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Ось кілька помилок, яких слід уникати під час квашення капусти:

1. Використання неякісної капусти. Для квашення підходить білокачанна капуста середнього дозрівання. Ранні сорти капусти будуть м'якими, а пізні – жорсткими і не хрусткими.

2. Неправильна нарізка капусти. Для квашення капусту потрібно нарізати тонкими смужками або квадратиками. Якщо капуста буде нарізана занадто товсто, вона буде довго кваситись і може перекиснути.

3. Недостатня кількість солі. Сіль – необхідний компонент при квашенні капусти. Вона сприяє процесу ферментації і допомагає зберегти капусту хрусткою. На 1 кг капусти потрібно використовувати 20-30 г солі.

4. Використання йодованої солі. Йодована сіль може надати капусті гіркий присмак. Краще використовувати звичайну велику морську сіль або звичайну не йодовану.

5. Недостатня кількість розсолу. Розсіл повинен повністю покривати капусту. Якщо розсолу буде недостатньо, капуста може підсохнути і втратити свій смак.

6. Неправильне зберігання капусти. Квашену капусту потрібно зберігати в прохолодному місці, наприклад, в холодильнику. При кімнатній температурі вона може перекиснути і зіпсуватися.

Як дізнатися, що капуста зіпсувалася?

Зміна кольору. Якщо капуста потемніла або позеленіла, то це свідчить про псування.

Неприємний запах. Капуста може набути різкого, неприємного запаху.

Капуста може набути різкого, неприємного запаху. Ріст цвілі. На поверхні капусти може з'явитися пліснява.

Якщо ви помітили якісь із цих ознак, капусту потрібно викинути. Не варто вживати в їжу зіпсовану капусту, оскільки вона може викликати харчове отруєння.

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