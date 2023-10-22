П'ять способів, як заморозити моркву на зиму

Морква – це корисний і смачний овоч, який можна використовувати в різних стравах. Заморожування моркви є одним зі способів зберегти її свіжість і корисні властивості на зиму.

Для заморозки підходять молоді, міцні коренеплоди, без пошкоджень і слідів гниття. Обирайте столові сорти, найкраще пізні.

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Моркву потрібно добре промити, очистити від шкірки і зрізати верхівки, оскільки вони будуть гірчити.

Зберігати моркву можна у пластикових контейнерах, пакетах для заморожування або форми для льоду. У крайньому разі візьміть звичайні поліетиленові пакети.

Заморожувати моркву можна різними способами, але насамперед необхідно врахувати ваші цілі.

1. Ціла морква. У такому вигляді можна заморожувати молоду моркву, яку можна використати для рибних та м'ясних страв.

Спочатку промийте моркву та просушіть на паперовому рушникові. Важливо, щоб стекла вода. Після висихання розфасуйте по пакетах та покладіть у морозильну камеру.

2. Натерта або порізана кубиками/соломкою/кружальцями морква. Така заготівля – універсальна, адже так овоч можна використати для приготування різних страв.

Якщо ви не хочете витрачати багато часу, то для подрібнення моркви можна скористатися кухонним комбайном. Перед замороженням треба злити сік.

3. Смажена морква. Якщо ви заморожуєте моркву, яку попередньо обсмажили, то вона ідеально підійде для супів та борщу. Ви можете поєднати з іншими овочами. Процес заготівлі дуже простий – розфасуйте по місткостях на порції та поставте у морозилку.

4. Бланшування. Для цього моркву потрібно залити окропом на кілька хвилин, а потім одразу холодною. Завдяки такому способу вона не темнітиме.

Морква, заморожена в пакетах, може прилипнути одна до одної. Щоб цього уникнути, можна додати в пакет трохи борошна або крохмалю.

Термін зберігання замороженої моркви становить від 6 до 12 місяців.

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