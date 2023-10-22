Пять способов, как заморозить морковь на зиму

Морковь – это полезный и вкусный овощ, который можно использовать в разных блюдах. Замораживание моркови является одним из способов сохранить его свежесть и полезные свойства на зиму.

Для заморозки подходят молодые, крепкие корнеплоды, без повреждений и следов гниения. Выбирайте столовые сорта, лучше поздние.

Читайте также: Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике

Морковь нужно хорошо промыть, очистить от кожуры и срезать макушки, поскольку они будут горчить.

Хранить морковь можно в пластиковых контейнерах, замораживающих пакетах или формы для льда. В крайнем случае, возьмите обычные полиэтиленовые пакеты.

Замораживать морковь можно разными способами, но прежде всего необходимо учесть ваши цели.

1. Тела морковь. В таком виде можно замораживать молодую морковь, которую можно использовать для рыбных и мясных блюд.

Сначала промойте морковь и просушите на бумажном полотенце. Важно, чтобы стекла вода. После высыхания расфасуйте по пакетам и положите в морозильную камеру.

2. Натертая или порезанная кубиками/соломкой/кружочками морковь. Такая заготовка – универсальная, так овощ можно использовать для приготовления различных блюд.

Если вы не хотите тратить много времени, то для измельчения моркови можно воспользоваться кухонным комбайном. Перед заморозкой нужно слить сок.

3. Жареная морковь. Если вы замораживаете предварительно обжаренную морковь, то она идеально подойдет для супов и борща. Вы можете совместить с другими овощами. Процесс заготовки очень прост – расфасуйте по емкостям на порции и поставьте в морозилку.

4. Бланширование. Для этого морковь нужно залить крутым кипятком на несколько минут, а затем сразу холодной. Благодаря такому способу она не будет темнеть.

Морковь, замороженная в пакетах, может прилипнуть друг к другу. Чтобы этого избежать, можно добавить в пакет немного муки или крахмала.

Срок хранения замороженной моркови составляет от 6 до 12 месяцев.

Откройте для себя четыре способа сохранить лимоны в течение длительного времени, чтобы они не цвели и не выбрасывались впустую.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!