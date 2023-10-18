Помидоры могут сохраняться длительно свежими, если знать несколько нужных приемов. К примеру, этот овощ нельзя держать в холодильнике.

Кроме этого, чтобы не замораживать или не охлаждать их, вы можете держать их перевернутым, стеблем вниз. Об этом пишет Sante Plus.

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Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике?

Этот продукт не подходит для хранения в холодильнике, поскольку это может повлиять на его вкус и цвет. В результате текстура этого ингредиента становится мучнистой.

То же касается помидоров черри, которые идеально подходят как закуска, потому что они сладкие. Не рекомендуется хранить их при температуре ниже 12 градусов Цельсия, поскольку эти круглые плоды прекращают свою ферментативную активность.

Зачем класть кисти помидоров стеблем вниз, чтобы сохранить их?

При превышении срока зрелости эти вкусные плоды могут оказаться непригодными. К счастью, для томатов есть отличная хитрость, позволяющая продлить срок хранения вне холодильника, когда эти плоды подвергаются воздействию низких температур.

Независимо от того, выращены ли помидоры или приобретены, из помидоров получаются вкусные блюда, если их положить стеблем вниз или у окна. Благодаря этому приёму вы сможете дольше хранить их для приготовления соуса или вкусных заготовок.

Таким образом, если положить этот источник витаминов стеблем вниз, этот продукт сохранит свой алый и твердый, что делает его идеальным для приготовления салатов и других блюд. Мякоть будет сочной, а внешний вид томата, который вы можете вырастить дома, дольше останется таким же. Если хранить гроздьями, то овощ не будет быстро плеснеть или гнить.

Как хранить еще зеленые помидоры?

Если вы решили собрать зеленые помидоры, не делайте это в холодильнике. Лучше всего это делать на открытом воздухе при комнатной температуре. Для правильного созревания этот ингредиент должен подвергаться воздействию косвенного солнечного света. Если оставить их снаружи, плесень и бактерии останутся в стороне. Еще зеленоватые помидоры рекомендуется поместить в то же положение стеблем вниз, но в картонный пакет.

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