Как правильно хранить картофель в квартире, чтобы он не портился

Не всегда есть возможность хранить картофель в подвале или прохладном погребе. Однако и в квартире овощи можно хранить так, чтобы он не будет портиться длительное время.

Важно учесть несколько нюансов, которые помогут уберечь картофель. Этот проверенный способ сэкономит средства.

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Прежде всего переберите картофель, отсортируйте гнилые и экземпляры, близкие к такому состоянию. Чтобы овощ долго пролежал, нужно выбрать самые крепкие и красивые картофелины. Дряхлые и изрезанные – лучше использовать сразу.

Для хранения можно использовать балкон, но место выберите как можно дальше от света и других овощей. Оптимальной температурой +5 градусов, поскольку это не испортит вкус картофеля.

Если на улице температура воздуха колеблется от -7 до -12 °C, то на закрытом балконе можно установить необходимую температуру. Однако держите картофель в ящиках, а не в мешках. При похолодании овощи нужно укутать теплыми вещами.

Также картофель разрешено держать на кухне, но не делайте этого у батарей, плит и т.д.

Если вы используете холодильник для хранения, не кладите его в пакет и разместите отдельно от других овощей.

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