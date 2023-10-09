Як правильно зберігати картоплю у квартирі, щоб вона не псувалася

Не завжди є можливість зберігати картоплю у підвалі або прохолодному льоху. Проте й у квартирі овоч можна зберігати так, щоб він не буде псуватися тривалий час.

Важливо врахувати кілька нюансів, які допоможуть вберегти картоплю. Цей перевірений спосіб заощадить вам кошти.

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Насамперед переберіть картоплю, відсортуйте гнилу та екземпляри, які близькі до такого стану. Щоб овоч довго пролежав, треба обрати найміцніші та красиві картоплини. Дряхлі та порізані – краще використати одразу.

Для зберігання можна використати балкон, але місце оберіть якомога далі від світла та інших овочів. Оптимальною температурою є +5 градусів, оскільки це не зіпсує смак картоплі.

Якщо на вулиці температура повітря коливається від -7 °C до -12 °C, то на закритому балконі можна встановити необхідну температуру. Проте тримайте картоплю у ящиках, а не мішках. У разі похолодання овочі треба укутати теплими речами.

Також картоплю дозволено тримати на кухні, але не робіть цього біля батарей, плит тощо.

Якщо ви використовуєте холодильник для зберігання, то не кладіть її у пакет та розмістіть окремо від інших овочів.

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