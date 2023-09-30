Шість порад, як зберегти фрукти та овочі свіжими довше

Скільки разів вам доводилося викидати фрукти та овочі через втрату смаку чи явно видимі плями цвілі? Все тому, що ви порушуєте правила зберігання.

Ніколи не слід вживати овочі та фрукти у такому стані, навіть якщо ви думаєте, що деякі частини насправді не зачепило. Вони залишаються шкідливими для здоров'я, вважають експерти Sante Plus.

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Низькі температури в холодильнику можуть викликати підвищену вологість продуктів, що зберігаються всередині, і неминуче призвести до появи цвілі. Збереження швидкопсувних продуктів є особливо делікатним завданням. Але іноді достатньо кількох кроків, щоб вони не зіпсувалися надто швидко.

Ось поради, які допоможуть вам довше зберегти фрукти та овочі:

1. Губка. Видаліть з ящиків холодильника всі плями та зайву вологу, добре висушіть та покладіть туди дві губки. Потім помістіть фрукти та овочі на губки, щоб вони поглинали вологу. Завдяки цьому вони довше залишатися сухими та свіжими.

Якщо ви хочете досягти більш ефективного ефекту і скористатися можливістю усунути неприємні запахи, просто додайте в губки кілька крапель білого оцту. Цей натуральний дезодоратор нейтралізує всі неприємні запахи і водночас запобігає утворенню плісняви в холодильнику.

2. Кухонний рушник. Як ми вже згадували, основною причиною псування фруктів, овочів та інших свіжих продуктів є надмірна вологість.

На додаток до трюку з губками, також може виявитися корисним застелити весь ящик холодильника папером, що вбирає, або кухонним рушником.

3. Температура холодильника – дуже важливий момент, який слід враховувати. Занадто низька температура неминуче призведе до псування ваших фруктів та овочів.

4. Помийте ящики холодильника. Ще одна дуже важлива порада, яка дозволить вам довше зберігати фрукти та овочі – раз на тиждень необхідно чистити ящики холодильника, де ви зберігаєте ці продукти.

Ніколи не забувайте, що ці відсіки сприяють утворенню та розмноженню бактерій. Таким чином, постійне очищення може допомогти усунути бактерії і тим самим запобігти псуванню продуктів.

5. Паперові пакети. Також бажано завжди зберігати фрукти та овочі у паперових пакетах: вони не лише сприятимуть гарній циркуляції повітря, але й ефективно захистять ваші продукти.

Уникайте пластикових пакетів, які сприяють утворенню вологи. Якщо у вас немає іншого вибору і є тільки поліетиленові пакети, ви завжди можете зробити невеликі отвори для пропуску повітря.

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6. Викидайте гнилі продукти. Якщо ви помітили продукти, що гниють в холодильнику, не чекайте занадто довго, щоб їх викинути. Вони можуть викликати гниття інших продуктів.

Тому, щоб ваші продукти не швидко зіпсувалися, ми радимо чистити холодильник хоч би раз на тиждень.

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