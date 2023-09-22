Ось як треба зберігати апельсини, щоб вони не запліснявіли

Цвіль утворюється на теплих та органічних речовинах, зокрема овочах, сирах, фруктах, молочних продуктах. Тому їжа – ідеальне середовище для розмноження цього типу нитчастого мікроскопічного грибка.

У холодильнику, як і в коморі, коли продукти зберігаються неправильно або коли ви забуваєте їх вчасно з'їсти, зрештою з'являється гниль. Потім вони набувають неприємної текстури, а про плісняву можна дізнатися по зеленуватих або білих плямах.

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Необхідно зберігати велику пильність: навіть якщо цвіль видно тільки на поверхні, іноді коріння грибка вже проникло всередину продуктів. Загалом ризик для здоров'я не дуже високий, але в деяких випадках пліснява може виділяти мікотоксини.

Цитрусові, як і апельсини, мають тенденцію дуже швидко псуватись, якщо їх не зберігати належним чином.

Для початку при покупці в супермаркеті уважно перевіряйте апельсини на наявність синців чи коричневих плям. Їхня текстура має бути твердою, а шкірка блискучою – так вони будуть свіжішими.

Як правильно зберігати апельсини у холодильнику?

Зберігати свіжі апельсини дуже просто: достатньо помістити їх за кімнатної температури в сухе прохолодне місце з вентиляцією. Ви також можете покласти їх прямо в ящик для фруктів холодильник без пакета.

Радимо не зберігати їх у пакеті або контейнері з кришкою, оскільки це може призвести до скорочення їх свіжості, а також до утворення плісняви (через надмірну вологість) та призведе до швидкого гниття.

На фруктовій тарілці апельсини можна зберігати близько 10 днів у холодні періоди. У спеку їх можна зберігати лише 4 дні, а холодильнику – 15–20 днів.

Однак термін зберігання цього цитрусового залежить не тільки від клімату, але і від сорту апельсина, а також від стиглості на момент його покупки.

Багато людей залишають апельсини дозрівати за кімнатної температури протягом декількох днів, а потім зберігають їх довше. Тому, якщо ви вирішили це зробити, ми рекомендуємо берегти вазу для фруктів від прямого сонячного проміння і зберігати її в чистому, сухому місці.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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