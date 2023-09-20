Як довго зберігати варені яйця в холодильнику, щоб вони не псувалися
Чи знаєте ви, як довго можна зберігати варені яйця у холодильнику? Ви будете здивовані, дізнавшись, що це залежатиме, перш за все, від їхнього стану.
Експерти Passeport Santé зауважили, що яйця зварені можна зберігати як в шкарлупі, так і без. Ці моменти обов'язково треба враховувати, якщо ви хочете 4-7 днів тримати в холодильнику цей продукт.
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- Зі шкаралупою: просто дайте охолонути яйцям до кімнатної температури і помістіть у герметичний контейнер у холодильник.
- Без шкаралупи: у цьому випадку краще тримати їх вологими, щоб вони не висохли, якщо ви їх очистите. Після охолодження до кімнатної температури помістіть їх у герметичний контейнер і накрийте папером, що вбирає, або вологою тканиною, яку треба змінювати щодня. Також можна зберігати в ємності, наповненій водою та не закритою, щодня міняючи воду.
Скільки зберігається зварене круто яйце в холодильнику?
Давайте докладніше розглянемо два сценарії, які постають перед вами:
1. У вашого звареного круто яйця ще є шкаралупа. Його можна легко зберігати протягом 4 днів, якщо ви хоч трохи дотримуєтеся правил гігієни. Просто зберігайте його в чистій банці і не допускайте потрапляння під холодну воду. Пориста шкаралупа може полегшити розмноження бактерій усередині яйця. У жодному разі ніколи не перевищуйте 1 тиждень зберігання.
2. У вашого яйця, звареного круто, більше немає шкаралупи. Очищене яйце не зберігається більше 2 днів, якщо після приготування його занурили прямо в холодну воду. Так що не забувайте споживати їх швидко, щоб вони не опинилися на дні вашого сміттєвого баку.
Як дізнатися, що яйце все ще придатне для вживання і чи не зіпсувалося воно?
Щоб дізнатися, чи свіже яйце, не треба довго мізкувати у пошуках божевільних рішень. Тесту за кілька секунд буде достатньо! Опустіть сире яйце в салатницю або іншу глибоку ємність, наповнену водою. Після цього ви зможете визначити свіжість яйця за положенням:
- Якщо яйце залишиться на дні, то ще свіже.
- Якщо стоїть вертикально, його потрібно негайно з'їсти.
- Якщо яйце підніметься на поверхню, то воно зіпсувалося. Також перевірте термін придатності, вказаний на коробці.
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