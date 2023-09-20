Как долго хранить вареные яйца в холодильнике, чтобы они не портились

Знаете ли вы, как долго можно хранить вареные яйца в холодильнике? Вы будете удивлены, узнав, что это будет зависеть, прежде всего, от их состояния.

Эксперты Passeport Santé отметили, что сваренные яйца можно хранить как в скорлупе, так и без. Эти моменты обязательно следует учитывать, если вы хотите 4-7 дней держать в холодильнике этот продукт.

Читайте также: Один ингредиент улучшит вкус сельди под шубой: вы будете удивлены

Со скорлупой просто дайте остыть яйцам до комнатной температуры и поместите в герметичный контейнер в холодильник.

просто дайте остыть яйцам до комнатной температуры и поместите в герметичный контейнер в холодильник. Без скорлупы: в этом случае лучше держать их влажными, чтобы они не высохли, если вы их очистите. После охлаждения до комнатной температуры поместите их в герметичный контейнер и накройте впитывающей бумагой или влажной тканью, которую нужно менять ежедневно. Можно хранить в емкости, наполненной водой и не закрытой, ежедневно меняя воду.

Видео дня

Сколько хранится сваренное вкрутую яйцо в холодильнике?

Давайте подробнее рассмотрим два предстоящих сценария:

1. У вашего сваренного вкрутую яйца еще есть скорлупа. Его можно легко хранить в течение 4 дней, если вы хоть немного соблюдаете правила гигиены. Просто храните его в чистой банке и не допускайте попадания под холодную воду. Пористая скорлупа может облегчить размножение бактерий внутри яйца. Никогда не превышайте 1 неделю хранения.

2. У вашего яйца, сваренного вкрутую, больше нет скорлупы. Очищенное яйцо не хранится более 2 дней, если после приготовления его погрузили прямо в холодную воду. Так что не забывайте потреблять их быстро, чтобы они не оказались на дне вашего мусорного бака.

Как узнать, что яйцо все еще пригодно для употребления и не испортилось ли оно?

Чтобы узнать, свежее яйцо, не нужно долго думать в поисках безумных решений. Теста через несколько секунд будет достаточно! Опустите сырое яйцо в салатницу или в другую глубокую емкость, наполненную водой. После этого вы сможете определить свежесть яйца по положению:

Если яйцо останется на дне, еще свежее.

Если он стоит вертикально, его нужно немедленно съесть.

Если яйцо поднимется на поверхность, оно испортилось. Также проверьте срок годности, указанный на коробке.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!