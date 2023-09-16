Три незвичайні продукти, які можна додати в котлети, щоб вони вийшли неймовірно смачними

Котлети вийдуть неймовірно смачними та ніжними, якщо додати у фарш секретні інгредієнти. Про ці продукти знають далеко не всі кулінари.

Pixelinform запропонував "почаклувати" над фаршем, тоді всі у вашій родині здивуються смачній та ідеальній страві. Для цього вам треба всього лише сир, кориця та лід.

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1. Сир. Якщо додати цей продукт, то ваші котлети вийдуть більш соковитими та пишними. Сир добре поєднується з м'ясом і птицею, завдяки чому страва вийде дуже смачною.

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До 500 г фаршу варто додати 250 г сиру. Туди ж вбийте куряче яйце, додайте цибулю, спеції та сіль. Хліб можна не класти, оскільки його замінить сир.

2. Кориця. Здебільшого цю спецію використовують для приготування десертів та напоїв, які зігріють прохолодними вечорами. Проте кориця чудово поєднується зі свинячим фаршем та іншими видами м'яса. На порцію фаршу достатньо дрібки кориці, що покращить смак котлет.

3. Лід. Цей інгредієнт допомагає котлетам залишатися пишними, ніжними та соковитим. Щоб вести лід у фарш, ви можете розколоти його на крихти та змішати з іншими продуктами. Інший спосіб – закласти кубик льоду в саму котлету перед тим, як смажити її

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