Один інгредієнт покращить смак оселедця під шубою: ви будете здивовані

Одним з найпопулярніших салатів, який часто з'являється на святковому столі, є оселедець під шубою. Але його смак дуже легко покращити, якщо знати один секрет.

Щоб салат вийшов смачним, не потрібно мати особливі навики в кулінарії. Достатньо відварити всі овочі, нарізати або натерти на тертку і викласти шарами на тарілку. Кожен шар не забувайте змащувати майонезом, або соусом на власний смак.

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Але господині вдаються до певних хитрощів, щоб зробити цю просту страву ще смачнішою. Смак буде точно незабутнім.

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У цьому вам допоможе вершкове масло, яке має бути якомога холоднішим. Його треба натерти на тертку та у такому вигляді швидко додати до оселедця. Вже після можете накривати його овочами.

Саме з додаванням незначної кількості твердого вершкового масла "Оселедець під шубою" вийде ідеальним на смак і тільки здивує гостей.

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