Не викидайте корки від пляшок з вином: п'ять неймовірних лайфхаків

Коркові пробки призначені не лише для закривання пляшок вина та шампанського. Їх можна використовувати різними способами вдома.

Їх можна використовувати для створення корисних і красивих речей. Так що, якщо у вас накопичилося багато корків, не поспішайте їх викидати.

Для вазонів. З корків можна створити килимок під квіткові горщики. Треба нарізати з корка "монетки", склеїти їх між собою та створити своєрідний килимок. Також корки можна подрібнити та використати при посадці рослин у горщики. Вони утворять дренаж в грунті.

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На кухні. Корками від пляшок з вином можна закупорити інші місткості. Наприклад, пляшки з рідинами – оцтом, лимонадом, чи компотом, щоб туди не потрапляв пил, чи шкідники. Якщо кришки для каструль мають зверху металеву ручку, то вона може сильно нагріватися. Аби не доводилося щоразу брати рушник, аби відкрити кришку, то під ручку кришки можна засунути корок, щоб він щільно тримався. І наступного разу, коли треба буде зняти кришку з каструлі, просто візьміться за корок – він не нагрівається.

У побуті. Корки від пляшок з вином можна використовувати для створення оригінального домашнього декору, такого як підставки для свічок, рамки для картин та інші предмети.

З корків можна створити свічки (за умови, що він натуральний та не містить синтетичних матеріалів). Для цього треба взяти невеличку скляну місткість та заповнити її спиртом, а всередину покласти корки. Десь за 12 годин вони вберуть у себе спирт. Потім корки встромляють у підсвічник, закріплюють їх як свічки й підпалюють. Корок, напитаний спиртом, горітиме довше, ніж звичайна свічка.

Ще одна надзвичайно практична ідея — використовувати корок для догляду за холодильником. Корок як губка вбирає зайву вологу та може поглинати запахи. Просто розкладіть корки у холодильнику на різних полицях.

До речі, якщо ви випили не все вино з пляшки та плануєте це зробити потім, можна закупорити пляшку корком повторно. Щоб корок міг увійти на попереднє місце, його треба занурити в окріп приблизно на десять хвилин. Потім витягніть корок з окропу, трохи охолодіть й закупорте пляшку.

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