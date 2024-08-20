Нафтобаза на Ростовщині горить третю добу: знищено вже 22 цистерни з паливом, постраждали понад 40 пожежників (фото, відео)

У місті Пролетарськ (Ростовська область рф) й досі триває пожежа на нафтобазі, яка сталася після атаки дронів 18 серпня. Площа пожежі за цей час збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.

ЗМІ в росії повідомляють, що лише на третій день влада вирішила для гасіння пожежі вирішили залучити авіацію та понад 500 осіб. Нині на об'єкті горять 22 цистерни з паливом.

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Повідомлялося також, що під час гасіння вогню постраждав щонайменше 41 пожежник.

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську. Джерело: Фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську. Джерело: Фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську. Джерело: Фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську. Джерело: Фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську. Джерело: Фото з соцмереж

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську. Джерело: Фото з соцмереж

Паблік "7х7" звернув увагу на публікацію пожежника Владислава Гончарова, який брав участь у гасінні вогню: він збирав кошти на закупівлю спорядження, якого не вистачало рятувальникам. Після того, як ЗМІ розтиражували пост Гончарова, йому почали дзвонити представники влади.

"Моя кар'єра на цьому швидше за все закінчена", — написав Гончаров в Інстаграмі.

Допис пожежника в соцмережі. Джерело: firefighter161_101/instagram.com

Допис пожежника в соцмережі. Джерело: firefighter161_101/instagram.com

Допис пожежника в соцмережі. Джерело: firefighter161_101/instagram.com

На місці події співробітники Росспоживнагляду постійно проводять виміри повітря. Повідомляється, що перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Адміністрація Пролетарського району запевнила, що загрози для житлових будинків та сусідніх об'єктів немає, закликаючи жителів зберігати спокій, оскільки ситуація знаходиться під контролем.

Спочатку місцева влада повідомила про 18 постраждалих, п'ятеро з яких перебували у тяжкому стані, але пізніше ця інформація була видалена з офіційного повідомлення.

Нагадаємо, 13 серпня після гучного вибуху в російському Єкатеринбурзі розгорілася потужна пожежа.

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