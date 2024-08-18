У Ростовській області дрони атакували нафтобазу: там спалахнула сильна пожежа (фото, відео)

У ніч на неділю, 18 серпня, безпілотники здійснили атаку на нафтобазу в Пролетарську, що в Ростовській області росії. В результаті удару спалахнула сильна пожежа.

Цю інформацію передає російський Telegram-канал Baza.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму пості в Telegram зазначив, що атаку безпілотників нібито вдалося відбити силами ППО. За його словами, пожежа сталася через падіння уламків.

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"На південному сході Ростовської області силами ППО також було відбито атаку БПЛА. Унаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", — заявив він.

Пізніше Голубєв повідомив, що гасіння пожежі довелося призупинити через повторну атаку дронів. Даних про постраждалих поки що немає.

У російському міністерстві оборони заявили, що над Ростовською областю нібито збили два БПЛА. Крім того, окупанти заявили про збиття п’ятьох дронів над Бєлгородською областю та одного над Курською.

Станом на 10:54 у Генштабі ЗСУ повідомили, що удару було завдано по комбінату "Кавказ", що в Ростовській області росії. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня безпілотники атакували військовий аеродром Чкаловський, розташований у Підмосков'ї.

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