В Ростовской области дроны атаковали нефтебазу: там вспыхнул сильный пожар (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники совершили атаку на нефтебазу в Пролетарске в Ростовской области россии. В результате удара вспыхнул сильный пожар.

Эту информацию сообщает российский Telegram-канал Baza.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем посту в Telegram отметил, что атаку беспилотников якобы удалось отбить силами ПВО. По его словам, пожар произошел из-за падения обломков.

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"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отбита атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", – заявил он.

Позже Голубев сообщил, что тушение пожара пришлось приостановить из-за повторной атаки дронов. Данных о пострадавших пока нет.

В российском министерстве обороны заявили, что над Ростовской областью якобы сбили два БПЛА. Кроме того, оккупанты заявили о сбитии пяти дронов над Белгородской областью и одного над Курской.

По состоянию на 10:54 в Генштабе ВСУ сообщили, что удар был нанесен по комбинату "Кавказ" в Ростовской области России. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии России.

Напомним, в ночь на 12 августа беспилотники атаковали военный аэродром Чкаловский, расположенный в Подмосковье.

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