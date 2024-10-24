'Нафтогаз' закликав користувачів провести термінову перевірку газових котлів: подробиці

Компанія "Нафтогаз" звернулася до власників газових котлів із терміновим закликом провести технічне обслуговування обладнання перед початком опалювального сезону. Розглянемо, чому це критично важливо.

Про це повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Фейсбук.

Профілактика опалювального обладнання – це не просто формальність, а необхідність для забезпечення комфортного проживання взимку. Своєчасна перевірка допоможе уникнути непередбачуваних поломок та пов'язаних з ними витрат у розпал холодів.

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Ключові переваги регулярного обслуговування:

Подвоєння терміну експлуатації котла завдяки щорічному техогляду Скорочення споживання газу до 17% через підвищення ефективності роботи Можливість економії 15-35% газу при встановленні приладів термоконтролю

"Нафтогаз" наголошує на важливості залучення кваліфікованих спеціалістів для проведення технічного огляду. Самостійні спроби налаштування обладнання можуть призвести до серйозних несправностей та додаткових витрат.

Завчасна підготовка до опалювального сезону – запорука теплої та економної зими у вашій оселі.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде вартість газу під час опалювального сезону 2024-2025.

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