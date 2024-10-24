"Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов: подробности
Компания "Нафтогаз" обратилась к владельцам газовых котлов со срочным призывом провести техническое обслуживание оборудования перед началом отопительного сезона. Рассмотрим, почему это важно.
Об этом сообщается на странице " Нефтегаза " в Фейсбуке.
Профилактика отопительного оборудования – это не просто формальность, а необходимость обеспечения комфортного проживания зимой. Своевременная проверка поможет избежать непредвиденных поломок и связанных с ними затрат в разгар холодов.
Читайте также: За какой навык работодатели готовы увеличить зарплату на 38%
Ключевые преимущества регулярного обслуживания:
- Удвоение срока эксплуатации котла благодаря ежегодному техосмотру
- Сокращение потребления газа до 17% из-за повышения эффективности работы
- Возможность экономии 15-35% газа при установке приборов термоконтроля
"Нафтогаз" отмечает важность привлечения квалифицированных специалистов для проведения технического осмотра. Самостоятельные попытки настройки оборудования могут привести к серьезным неисправностям и дополнительным затратам.
Заблаговременная подготовка к отопительному сезону – залог теплой и экономной зимы в вашем доме.
Напомним, мы уже писали, какой будет стоимость газа во время отопительного сезона 2024-2025.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!