'Нефтегаз' призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов: подробности

Компания "Нафтогаз" обратилась к владельцам газовых котлов со срочным призывом провести техническое обслуживание оборудования перед началом отопительного сезона. Рассмотрим, почему это важно.

Об этом сообщается на странице " Нефтегаза " в Фейсбуке.

Профилактика отопительного оборудования – это не просто формальность, а необходимость обеспечения комфортного проживания зимой. Своевременная проверка поможет избежать непредвиденных поломок и связанных с ними затрат в разгар холодов.

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Ключевые преимущества регулярного обслуживания:

Удвоение срока эксплуатации котла благодаря ежегодному техосмотру Сокращение потребления газа до 17% из-за повышения эффективности работы Возможность экономии 15-35% газа при установке приборов термоконтроля

"Нафтогаз" отмечает важность привлечения квалифицированных специалистов для проведения технического осмотра. Самостоятельные попытки настройки оборудования могут привести к серьезным неисправностям и дополнительным затратам.

Заблаговременная подготовка к отопительному сезону – залог теплой и экономной зимы в вашем доме.

Напомним, мы уже писали, какой будет стоимость газа во время отопительного сезона 2024-2025.

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