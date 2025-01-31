Негативний вплив війни: відсоток українців, які мали стрес минулого року зріс до вражаючих відміток

У 2024 році лише 10% українців не стикалися зі стресом, тоді як 87% хоча б раз опинялися в стресовій ситуації, а ще 3% не змогли відповісти на це запитання. Майже 40% респондентів пережили бомбардування та обстріли, а 30% – розлуку з близькими.

Смерть рідних у 2024 році торкнулася понад чверті опитаних, а 23% зіштовхнулися з хворобою близьких. Водночас 18% українців самі перенесли серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

За даними КМІС, рівень стресу в Україні у 2023–2024 роках став найвищим з 2000 року. Для порівняння, у 2013-му, ще до війни, стресові ситуації переживали 52% населення. Вибухове зростання рівня стресу відбулося після повномасштабного вторгнення Росії: у 2022 році лише 13% українців заявили, що не зазнавали стресу, а у 2023 році цей показник впав до 8%. У 2024 році він незначно зріс до 10%.

Водночас соціологи наголошують, що стрес не завжди означає емоційне виснаження чи нездатність адаптуватися. Попри важкі умови, українці продовжують боротися та долати труднощі. Високий рівень стресових ситуацій не свідчить про готовність здаватися, а навпаки – про стійкість та волю до боротьби.

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Інші дослідження КМІС підтверджують, що більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, розуміючи її екзистенційну природу. Вони не сприймають мир на будь-яких умовах і відкидають можливість територіальних поступок.

Опитування проводилося з 2 по 17 грудня 2024 року і охопило 985 повнолітніх респондентів. До вибірки не потрапили жителі тимчасово окупованих територій, хоча серед опитаних були внутрішньо переміщені особи, які звідти переїхали. Також не враховувалися громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%, та поступово зменшується залежно від величини показника.

Нагадаємо, громадяни України вважають вступ до НАТО більш пріоритетним перед членством у ЄС.

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