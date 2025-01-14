Громадяни України вважають вступ до НАТО більш пріоритетним перед членством у ЄС - опитування

Більшість українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та НАТО, проте пріоритетом для населення залишається членство в Альянсі. За даними опитування, 90% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, і 84% підтримують вступ до НАТО.

У разі проведення референдумів 68% громадян заявили про готовність проголосувати за приєднання як до ЄС, так і до НАТО. Проти вступу до ЄС проголосували б 9%, а до НАТО – 10%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням, 46% респондентів вважають членство в НАТО більш пріоритетним, тоді як лише 22% віддають перевагу вступу до ЄС. Соціологи КМІС пояснюють це зростанням потреби українців у гарантіях безпеки на тлі поточних викликів.

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За останній рік зросла частка тих, хто вважає, що членство в жодному союзі не має бути пріоритетом: із 12% у жовтні 2023 року до 22% у грудні 2024 року.

Водночас кількість тих, хто віддає пріоритет НАТО, знизилася з 54% до 46%. Показники підтримки ЄС залишилися майже незмінними: 24% у 2023 році та 22% у 2024-му.

Опитування базується на трьох дослідженнях, проведених КМІС у 2024 році методом телефонних інтерв’ю. Вибірка репрезентує доросле населення підконтрольних Уряду України територій.

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