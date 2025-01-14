Граждане Украины считают вступление в НАТО более приоритетным перед членством в ЕС - опрос

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, однако приоритетом для населения остается членство в Альянсе. По данным опроса, 90% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом ЕС и 84% поддерживают вступление в НАТО.

В случае проведения референдумов 68% граждан заявили о готовности проголосовать за присоединение как к ЕС, так и НАТО. Против вступления в ЕС проголосовали бы 9%, а в НАТО – 10%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, 46% респондентов считают членство в НАТО более приоритетным, тогда как только 22% предпочитают вступать в ЕС. Социологи КМИС объясняют это ростом потребности украинцев в гарантиях безопасности на фоне текущих вызовов.

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За последний год выросла доля тех, кто считает, что членство ни в одном союзе не должно быть приоритетом: с 12% в октябре 2023 года до 22% в декабре 2024 года.

В то же время количество отдающих приоритет НАТО снизилось с 54% до 46%. Показатели поддержки ЕС остались почти неизменными: 24% в 2023 году и 22% в 2024 году.

Опрос базируется на трех исследованиях, проведенных КМИС в 2024 методом телефонных интервью. Выборка представляет взрослое население подконтрольных Правительству Украины территорий.

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