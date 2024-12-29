Зміни у нарахуванні вислуги років для військових: що треба знати

Кабінет Міністрів змінив правила нарахування вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошових допомог для військовослужбовців. Зміни стосуються періоду служби під час повномасштабного вторгнення.

Зміни стосуються осіб, які мають право на пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення військових та інших категорій, за винятком строковиків і їхніх родин. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у своєму Telegram.

Основні зміни:

Тепер до вислуги років зараховується час служби в країнах, що раніше входили до складу СРСР.

Для осіб, які брали участь у захисті України під час війни з Росією, один місяць служби в зоні бойових дій зараховується як три місяці. Це враховується при визначенні розміру пенсії, якщо служба проходила в районах, де був введений воєнний стан.

Постанова № 393 тепер поширюється також на працівників рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань.

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Крім того, встановлено, що вислуга років для осіб, яким уже призначена пенсія, не буде переглядатися, навіть якщо змінюється законодавство.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами

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