Изменения в начислении выслуги лет для военных: что нужно знать

Кабинет Министров изменил правила начисления выслуг лет, назначения и выплаты пенсий и денежных пособий для военнослужащих. Изменения касаются периода службы при полномасштабном вторжении.

Изменения касаются лиц, имеющих право на пенсию в соответствии с законом о пенсионном обеспечении военных и других категорий, за исключением срочников и их семей. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в своем Telegram.

Основные изменения:

Теперь к выслуге лет относится время службы в странах, ранее входивших в состав СССР.

Для лиц, участвовавших в защите Украины во время войны с Россией, один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как три месяца. Это учитывается при определении размера пенсии, если служба проходила в районах, где было введено военное положение.

Постановление №393 теперь распространяется также на работников рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

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Кроме того, установлено, что выслуга лет для лиц, которым уже назначена пенсия, не будет пересматриваться даже если меняется законодательство.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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