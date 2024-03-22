Невідомі розстріляли відвідувачів Crocus City Hall в Підмосков'ї та підпалили будівлю (фото та відео)

У підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту "Пікнік".

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Після того, як у будівлі пролунали вибухи, концертна зала спалахнула, люди, що знаходилися всередині, виявилися заблокованими у палаючій будівлі.

російські ЗМІ пишуть, що унаслідок стрілянини близько 150 людей постраждали і понад 40 загинули.

У "Крокус Сіті Холла" почала руйнуватися покрівля, пише канал "Обережно, Москва".

За даними російських пабліків, до групи, що почала розстріл, виходило щонайменше 5 озброєних людей.

Що відомо на цю хвилину:

Дах будинку практично повністю охоплений вогнем, люди просять про допомогу; За словами очевидців, терористів було як мінімум п'ять і все з бородами; Діють як підготовлені та навчені бойовики; У момент проходу до будівлі вони вбили охоронців і людей, що стояли біля дверей, а потім заблокували головний вхід; Терористи озброєні автоматами АКМ, деякі несуть на собі розвантаження з різними боєприпасами; Як мінімум у двох із нападників були рюкзаки, можливо, із запалювальною сумішшю; На місце направлено понад 50 бригад швидкої допомоги, вертольоти, Росгвардія та СОБР. Пожежників не пускають гасити пожежу Під час стрілянини у "Крокусі" могли перебувати 6200 осіб — майже всі квитки на концерт гурту "Пікнік" було розпродано. Загалом максимальна місткість зали у "Крокусі" — понад 9500 осіб.

Baza пише, що "всім співробітникам ДПС наказали організувати вогневу підтримку під час огляду машин. По тривозі піднято ОМОН, ЗОБР. Співробітники поліції оглядають машини. Також усім співробітникам надано вказівку озброїтися".

Також усі співробітники МНС Московської області переходять на двозмінний режим роботи.

Співробітники спецслужб стверджують, що чотирьом стрілкам вдалося втекти з місця злочину.

Силовики почали штурм "Крокус Сіті Холл", де забарикадувалися кілька стрілків.

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