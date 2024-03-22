Неизвестные расстреляли посетителей Crocus City Hall в Подмосковье и подожгли здание (фото и видео)

В подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник".

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После того, как в здании раздались взрывы, концертный зал вспыхнул, находившиеся внутри люди оказались заблокированными в горящем здании.

российские СМИ пишут, что в результате стрельбы около 150 человек пострадали и более 40 погибли.

В "Крокус Сити Холла" начала разрушаться кровля, пишет канал "Осторожно, Москва".

По данным российских пабликов, в группу, начавшую расстрел, выходило по меньшей мере 5 вооруженных людей.

Что известно в эту минуту:

Крыша дома практически полностью охвачена огнем, люди просят о помощи; По словам очевидцев, террористов было как минимум пять и все с бородами; Действуют как подготовленные и обученные боевики; В момент прохода в здание они убили охранников и стоящих у дверей людей, а затем заблокировали главный вход; Террористы вооружены автоматами АКМ, некоторые несут на себе разгрузку с разными боеприпасами; Как минимум у двух из нападавших были рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью; На место направлено более 50 бригад скорой помощи, вертолеты, Росгвардия и СОБР. Пожарных не пускают тушить пожар

Baza пишет, что "всем сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при осмотре машин. По тревоге поднят ОМОН, СОБР. Сотрудники полиции осматривают машины. Также всем сотрудникам предоставлено указание вооружиться".

Также все сотрудники МЧС Московской области переходят на двухсменный режим работы.

Сотрудники спецслужб утверждают, что четырем стрелкам удалось скрыться с места преступления.

Силовики начали штурм "Крокус Сити Холл", где забаррикадировались несколько стрелков.

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