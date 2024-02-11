Деякі пенсіонери з початку весни можуть втратити виплати: про що слід знати

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, ризикують залишитися без виплат навесні. Щоб цього не сталося, їм потрібно пройти ідентифікацію особи до 31 березня 2024 року.

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Пройдіть ідентифікацію вже зараз, щоб зберегти свої пенсійні виплати. Детальніше про ідентифікацію пенсіонерів читайте на сайті Канал 24 або на вебпорталі Пенсійного фонду України.

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Існує три способи пройти ідентифікацію:

1. У відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку.

2. Через вебпортал Пенсійного фонду у режимі відеоконференцзв'язку:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Виберіть вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку".

Заповніть форму, вказавши особисті дані, документи, що посвідчують особу, контактну інформацію, спосіб проведення відеоідентифікації та, за необхідності, додаткові послуги.

Додайте ідентифікаційні документи (паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо).

Подайте заявку.

Дочекайтеся дзвінка від уповноваженого працівника ПФУ для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.

3. За кордоном - у закордонній дипломатичній установі України.

Важливо!

Якщо ви не пройдете ідентифікацію, виплати пенсії будуть призупинені, але накопичуватимуться на вашому рахунку.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заявки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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