Деякі українці ризикують залишитися без пенсії: хто не отримає виплати у червні

Частина українців може залишитися без пенсійних виплат. Щоб їх отримувати, необхідно виконати встановлені умови та пройти необхідні процедури.

Не всі громадяни України можуть претендувати на пенсію. Причина полягає в тому, що пенсійні виплати не нараховуються тим, хто не має мінімального страхового стажу, передбаченого законодавством. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на дані Пенсійного фонду України.

У 2025 році пенсійний вік для українців залишиться 60 років, однак за цієї умови необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший, то оформити пенсію можна буде лише з 63 років – за умови, що трудовий стаж становить не менше 22 років.

Для виходу на пенсію у 65-річному віці потрібно мати не менше 15 років офіційного страхового стажу.

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В Україні поступово впроваджується пенсійна реформа, згідно з якою щорічно до 2028 року збільшуються вимоги щодо страхового стажу. Це безпосередньо впливає на вік, з якого можна виходити на пенсію:

У 2026 році:

пенсія у 60 років – за наявності 33 років стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

У 2027 році:

пенсія у 60 років – зі стажем не менше 34 років;

у 63 роки – 24 роки стажу;

у 65 років – не менше 15 років стажу.

У 2028 році:

у 60 років – 35 років стажу;

у 63 роки – 25 років стажу;

у 65 років – від 15 років стажу.

Особи, які не набрали необхідний страховий стаж, можуть розраховувати лише на державну соціальну допомогу, яку потрібно щорічно оформляти. В умовах воєнного стану її виплата здійснюється автоматично.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів отримає надбавки у 2025 році і скільки виплатять.

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