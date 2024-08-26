Деякі жінки в Україні можуть вийти на пенсію в 55 років: названі умови

У 2015 році Уряд вніс зміни до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Ці зміни надали жінкам можливість виходити на пенсію у 55 років за умови наявності 30 років страхового стажу.

З квітня 2021 року пенсійний вік для жінок був збільшений до 60 років, що зрівняло умови виходу на пенсію для обох статей. Про це пише 24 канал.

Проте жінки, які досягли віку 59 років і 6 місяців до квітня 2021 року, мають можливість вийти на пенсію на шість місяців раніше. Це стосується тих, хто народився в період з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року.

Жінки, народжені у 1961 році або раніше, можуть виходити на пенсію за віком до досягнення 60 років у такі терміни:

У 55 років – для тих, хто народився до 30 вересня 1956 року включно.

У 55 років і 6 місяців – для тих, хто народився з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року.

Хто ще може вийти на пенсію в 55 років

В Україні деякі категорії працівників можуть вийти на пенсію достроково у 55 років, якщо вони виконують певні умови, які були змінені у 2024 році.

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Зверніть увагу! Існують певні професії та умови, за яких пенсійне забезпечення за віком може бути призначене раніше звичайного пенсійного віку, тобто у 55 років. Це стосується осіб, які працювали на посадах зі шкідливими та важкими умовами праці, відповідно до списку № 2, затвердженого Кабміном.

Для таких працівників пенсія на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років за наступних вимог:

Для чоловіків необхідно мати страховий стаж не менше 30 років, з яких мінімум 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Для жінок потрібен страховий стаж не менше 25 років, з яких щонайменше 10 років на зазначених роботах.

Варто зауважити, що до досягнення цього пенсійного віку жінки, народжені у 1970 році та раніше, мають право на пільгове пенсійне забезпечення після досягнення наступних вікових рубежів:

54 роки – для тих, хто народився в період з 1 жовтня 1968 року до 31 березня 1969 року;

54 роки 6 місяців – для жінок, народжених з 1 квітня 1969 року до 30 вересня 1969 року;

55 років – для тих, хто народився з 1 жовтня 1969 року до 31 грудня 1970 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки потрібно заробляти, щоб забезпечити собі пенсію в 23 тис. грн

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