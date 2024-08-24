В Україні змінять порядок розрахунку пенсій: що вигадали в Мінсоці

Міністерство соціальної політики України планує максимально розбюрократизувати процес соціальної допомоги українцям. Зокрема, відбудеться цифровізація 16 базових допомог.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтервʼю "Укрінформу". За її словами, цей процес вже відбувся у питанні призначення субсидії.

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"Особа може через Дію, через ЦНАП, через сервісний кабінет Пенсійного фонду подати заявку на субсидію. Пенсійний фонд сам збере інформацію з державних ресурсів, розрахує дохід людини й визначить розмір субсидії. Ба більше, ми вже провели експериментальний проєкт, коли людям з низьким рівнем доходу в електронних кабінетах проактивно пропонували варіанти субсидій, на які вони можуть претендувати. Наше завдання – не зменшувати кількість грошей на допомогу, а зробити їх максимально таргетованими на категорії, які її дійсно потребують", – пояснила Жолнович.

Що стосується пенсій, Мінсоц хоче спростити порядок обрахунку виплат.

"Ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році", – пояснила міністерка.

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За її словами, якщо людина має 35 років стажу й отримувала середню зарплату кожного місяця, то вона буде отримувати не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі.

"Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році. Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини", – каже Жолнович.

У Мінсоці, за її словами, з 2026 року хочуть запровадити професійні накопичення: "Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи".

Очільниця відомства прогнозує, що зміни можуть почати впроваджувати вже на початку 2025 року. "Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", – резюмувала вона.

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