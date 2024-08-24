В Украине изменят порядок расчета пенсий: что придумали в Минсоце

Министерство социальной политики планирует максимально разбюрократизировать процесс социальной помощи украинцам. В частности, состоится цифровизация 16 базовых пособий.

Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу". По ее словам, этот процесс уже прошел в вопросе назначения субсидии.

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"Лицо может через Дію, через ЦНАП, через сервисный кабинет Пенсионного фонда подать заявку на субсидию. Пенсионный фонд сам соберет информацию с государственных ресурсов, рассчитает доход и определит размер субсидии. Более того, мы уже провели экспериментальный проект, когда людям с низким уровнем дохода в электронных кабинетах проактивно предлагали варианты субсидий, на которые они могут претендовать. Наша задача – не уменьшать количество денег на помощь, а сделать их максимально таргетированными на категории, которые в ней действительно нуждаются", – пояснила Жолнович.

Что касается пенсий, Минсоц хочет упростить порядок учета выплат.

"Мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые человек каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году", – объяснила министерша.

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По ее словам, если человек имеет 35 лет стажа и получал среднюю зарплату каждый месяц, то он будет получать не менее 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе.

Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году. Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека ", – говорит Жолнович.

В Минсоце, по ее словам, с 2026 года хотят ввести профессиональные накопления: "Тогда человек сможет накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни. И это уже вместе составит 60%. А если добровольные накопления сосчитать и для тех, у кого будет профессиональная система, мы получим не менее 60% покрытия пенсией дохода, который человек получал, работая".

Глава ведомства прогнозирует, что изменения могут начать внедрять уже в начале 2025 года. "Потом понадобится время на IT-решение: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 системы начнут работать", — резюмировала она.

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