Декого з українців можуть залишити без пенсії у вересні: кого стосується

У вересні існує ризик, що деякі українські пенсіонери можуть не отримати свої пенсійні виплати.

Команда UAportal спільно з 24 каналом розповідають, які обставини можуть призвести до призупинення виплат.

У вересні ймовірність втрати пенсійних коштів виникає для тих громадян, які не повідомили Пенсійний фонд України про будь-які зміни у своєму житті. Закон вимагає, щоб пенсіонери надавали таку інформацію ПФУ не пізніше ніж за 10 днів після змін. Це можна зробити електронною поштою або безпосередньо, завітавши до місцевого відділення фонду.

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Зокрема, це стосується таких випадків:

виїзд на ПМП за кордон;

оновлення документів (зміну паспорта);

зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;

працевлаштування;

звільнення;

зміну місця реєстрації;

зміну чи припинення дії певного статусу.

Як будуть карати порушників

Особи, які незаконно одержали підвищені виплати, зобов’язані відшкодувати надлишок виплачених коштів. У разі відмови в поверненні переплачених коштів до них можуть бути застосовані примусові заходи. Пенсійний фонд уповноважений утримувати до 20% з місячних пенсійних нарахувань для покриття фінансових збитків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кожного сьомого українця пенсійного віку залишили без виплат.

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