Некоторых из украинцев могут оставить без пенсии в сентябре: кого касается

В сентябре существует риск того, что некоторые украинские пенсионеры могут не получить свои пенсионные выплаты.

Команда UAportal совместно с 24 каналом рассказывает, какие обстоятельства могут привести к приостановке выплат.

В сентябре вероятность потери пенсионных средств возникает для тех граждан, которые не сообщили Пенсионному фонду Украины о каких-либо изменениях в своей жизни. Закон требует, чтобы пенсионеры предоставляли такую информацию ПФУ не позднее чем через 10 дней после изменений. Это можно сделать по электронной почте или непосредственно, посетив местное отделение фонда.

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В частности, это касается следующих случаев:

выезд на ПМЖ за границу;

обновление документов (смена паспорта);

изменение данных, важных для начисления пенсии, например, фамилии;

трудоустройство;

увольнение;

смену места регистрации;

изменение или прекращение действия определенного статуса.

Как будут наказывать нарушителей

Лица, незаконно получившие повышенные выплаты, обязаны возместить излишек выплаченных средств. В случае отказа в возврате переплаченных средств к ним могут быть применены принудительные меры. Пенсионный фонд уполномочен удерживать до 20% из месячных пенсионных начислений для покрытия финансовых убытков.

Напомним, ранее мы писали, что каждого седьмого украинца пенсионного возраста оставили без выплат.

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