Незвичайне поєднання: рецепт хачапурі з сиром та грушею

Ці хачапурі за рецептом від Shuba легко готуються, але стануть вишуканою стравою на вашому столі. Груша та сир з пліснявою створюють ідеальне поєднання.

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г борошна

2 г сухих дріжджів

2 г солі

8 г цукру

140 мл теплої води

Для начинки:

Твердий тертий сир за смаком

2 курячі жовтки

Сир з пліснявою (блакитний сир) за смаком

1 груша

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Спосіб приготуваня:

Розчиніть цукор, сіль і сухі дріжджі у теплій воді. Додайте борошно і добре змішайте. Сформуйте кулю, покладіть її в миску, накрийте плівкою або рушником і дайте тісту відпочити принаймні годину.

Розгорніть тісто руками і розпластайте його на пласкій поверхні. Викладіть суміш сиру і жовтків. Згорніть тісто навколо начинки та розкатайте його в тонкий пласт.

Перенесіть тісто на деко для випікання. Зверху змастіть його жовтком і посипте сиром з пліснявою за смаком. Розкладіть слайси груші по поверхні тіста та присипте їх сиром.

Випікайте у попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 15 хвилин. Після випікання дайте пирогу трохи охолонути перед подачею.

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