Вишуканий та швидкий сніданок: Як приготувати французький тост з сиром та бананом

Бутерброди завжди є чудовим варіантом сніданку чи перекусу, але що, якщо ви збираєтеся зробити щось особливе? Спробуйте цей рецепт бутербродів з бананами та сиром, які точно припадуть вам до смаку.

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Рецептом поділились на сайті "Ого". Ця страва ідеальна для сніданку чи легкого перекусу. Давайте разом створимо апетитні сендвічі зі смачним сиром та бананами.

Інгредієнти:

8 скибочок тостового хліба

60 г твердого сиру

2 банани

25 г цукрової пудри

50 г вершкового масла

2 ч. ложки цукру

5 ст. ложок молока

4 яйця

Приготування:

Спочатку очистіть хліб від скоринок, відріжте їх. У окремій мисці збийте яйця та додайте молоко, створюючи суміш. Великий сир натерте на крупну тертку. Банани розімніть в пюре за допомогою виделки і змішайте їх з тертим сиром, додавши цукор. Покладіть сирно-бананову начинку на 4 тости, закрийте їх іншою скибочкою. Обваляйте отримані сендвічі в суміші молока та яєць, стежте, щоб скибочки не розвалилися. Обсмажте бутерброди на сковороді з обох боків 3-5 хвилин або до появи легкого золотистого кольору. Готові бутерброди посипте зверху цукровою пудрою.

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