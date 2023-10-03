Ідеальний осінній сніданок: рецепт гарбузової каші з пшоном у мультиварці
У холодний осінній період хочеться теплої та комфортної їжі. Ідеально підійде гарбузова каша з пшоном за рецептом від Shuba.
Інгредієнти:
Пшоно – 200 г
Молоко 2,8% – 500 мл
Сіль – 1/4 ч. л.
Масло вершкове 73% – 50 г
Гарбуз – 300 г
Вода – 1 склянка
Цукор – 2 ст. л.
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Спосіб приготування:
Очищений гарбуз наріжте кубиками. Покладіть у чашу мультиварки, залийте склянкою води і готуйте у режимі "Молочна каша" 30 хвилин. Потім пюруйте гарбуз блендером.
Переберіть пшоно переберіть, промийте холодною водою після чого ошпарте окропом. Покладіть пшоно у чашу мультиварки, залийте 500 мл молока, посоліть і готуйте у режимі "Молочна каша" 30 хвилин.
До каші додайте гарбузове пюре, цукор, вершкове масло, перемішайте і готуйте у режимі "Випічка" 20 хвилин.
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