Идеальный осенний завтрак: рецепт тыквенной каши с пшеном в мультиварке

В холодный осенний период хочется теплой и комфортной еды. Идеально подойдет тыквенная каша с пшеном по рецепту от Shuba.

Ингредиенты:

Пшено – 200 г

Молоко 2,8% – 500 мл

Соль – 1/4 ч. л.

Масло сливочное 73% – 50 г

Тыква – 300 г

Вода – 1 стакан

Сахар – 2 ст. л.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Способ приготовления:

Очищенную тыкву нарежьте кубиками. Положите в чашу мультиварки, залейте стаканом воды и готовьте в режиме "Молочная каша" 30 минут. Затем пюрируйте тыкву блендером.

Переберите пшено переберите, промойте холодной водой после чего ошпарьте кипятком. Положите пшено в чашу мультиварки, залейте 500 мл молока, посолите и готовьте в режиме "Молочная каша" 30 минут.

К каше добавьте тыквенное пюре, сахар, сливочное масло, перемешайте и готовьте в режиме "Выпечка" 20 минут.

Советуем обратить внимание на рецепт быстрого завтрака за 10 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!