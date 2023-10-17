Изысканный и быстрый завтрак: Как приготовить французский тост с сыром и бананом

Бутерброды всегда являются отличным вариантом завтрака или перекуса, но что если вы собираетесь сделать что-то особенное? Попробуйте этот рецепт бутербродов с бананами и сыром, которые точно придутся вам по вкусу.

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Рецептом поделились на сайте "Ого". Это блюдо идеально для завтрака или легкого перекуса. Давайте вместе создадим аппетитные сэндвичи со вкусным творогом и бананами.

Ингредиенты:

8 ломтиков тостового хлеба

60 г твердого сыра

2 банана

25 г сахарной пудры

50 г сливочного масла

2 ч. ложки сахара

5 ст. ложек молока

4 яйца

Приготовление:

Сначала очистите хлеб от корок, отрежьте их. В отдельной миске взбейте яйца и добавьте молоко, создавая смесь. Большой сыр натерте на крупную терку. Бананы разомните в пюре с помощью вилки и смешайте их с тертым сыром, добавив сахар. Положите творожно-банановую начинку на 4 тоста, закройте их другим ломтиком. Обваляйте полученные сэндвичи в смеси молока и яиц, следите, чтобы ломтики не развалились. Обжарьте бутерброды на сковороде по бокам 3-5 минут или до появления легкого золотистого цвета. Готовые бутерброды посыпьте сверху сахарной пудрой.

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