Изысканный и быстрый завтрак: Как приготовить французский тост с сыром и бананом
Бутерброды всегда являются отличным вариантом завтрака или перекуса, но что если вы собираетесь сделать что-то особенное? Попробуйте этот рецепт бутербродов с бананами и сыром, которые точно придутся вам по вкусу.
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Рецептом поделились на сайте "Ого". Это блюдо идеально для завтрака или легкого перекуса. Давайте вместе создадим аппетитные сэндвичи со вкусным творогом и бананами.
Ингредиенты:
- 8 ломтиков тостового хлеба
- 60 г твердого сыра
- 2 банана
- 25 г сахарной пудры
- 50 г сливочного масла
- 2 ч. ложки сахара
- 5 ст. ложек молока
- 4 яйца
Приготовление:
- Сначала очистите хлеб от корок, отрежьте их.
- В отдельной миске взбейте яйца и добавьте молоко, создавая смесь.
- Большой сыр натерте на крупную терку.
- Бананы разомните в пюре с помощью вилки и смешайте их с тертым сыром, добавив сахар.
- Положите творожно-банановую начинку на 4 тоста, закройте их другим ломтиком.
- Обваляйте полученные сэндвичи в смеси молока и яиц, следите, чтобы ломтики не развалились.
- Обжарьте бутерброды на сковороде по бокам 3-5 минут или до появления легкого золотистого цвета.
- Готовые бутерброды посыпьте сверху сахарной пудрой.
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