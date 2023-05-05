Неприємний запах зникне: прості та ефективні способи для миття холодильника
Неприємний запах у холодильнику може з'являтися з кількох причин, наприклад, якщо їжа зберігається у ньому занадто довго, вона може почати розкладатися, що призведе до неприємного запаху.
Неправильне зберігання їжі теж може стати причиною неприємних ароматів – якщо приготовані страви не зберігаються в закритих контейнерах або упаковках, запах може поширюватися по холодильнику.
Неприємних запах може свідчити й про несправність холодильника: якщо у цьому є проблеми з вентиляцією або температурою, це може спричинити неприємний запах через розповсюдження вологи та цвілі.
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Щоб позбутися неприємних запахів у холодильнику, потрібно здійснити наступні кроки:
- Прибрати всю їжу та напої з холодильника.
- Зняти всі полиці та ящики з холодильника та протерти їх милом та теплою водою.
- Протерти холодильник всередині розчином води та оцту (співвідношення 1:1) або за допомогою мильної води.
- Протерти гумові стрічки на дверцятах холодильника за допомогою мильної води та витерти їх насухо.
- Залишити холодильник відкритим на кілька годин, щоб він повністю провітрився.
Які народні способи допоможуть позбутися ароматів з холодильника:
Залити контейнер з водою та додати до неї кілька лимонних дольок або кілька крапель ефірних олій (лайм, м'ята, розмарин) й помістити його в холодильник на кілька годин.
Розмістити в холодильнику відкритий пакет з активованим вугіллям на декілька годин.
Розмістити в холодильнику миску з меленою кавою.
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