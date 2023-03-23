Навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику і не тільки: корисний лайфхак

Якщо ви випадково помітили в чиємусь холодильнику використаний чайний пакетик, не поспішайте зразу робити висновки про те, що його зберігають для повторного використання. Насправді, це може бути простий і ефективний спосіб позбавитися від неприємних запахів у холодильнику, особливо якщо у вас там зберігаються продукти зі своїм сильним власним запахом.

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Використаний чайний пакетик може стати допомогою у цьому випадку. Його потрібно добре висушити і поставити на блюдечко всередині холодильника. Пакетик вбирає запахи і допомагає позбутися неприємного запаху.

Для цього його потрібно спочатку добре висушити після використання, а потім покласти на блюдечко, яке потім можна поставити всередину холодильника. Якщо ви поставите кілька таких пакетиків у різних місцях холодильника, то неприємні запахи вам точно більше не завдаватимуть клопоту. Такі пакетики потрібно регулярно замінювати, щоб забезпечити максимальну ефективність.

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Є кілька ефективних способів, які допоможуть у прибиранні неприємного запаху з холодильника. У списку засобів, які можна використовувати для цієї мети, є наступні:

сіль;

сода;

кава;

цукор;

активоване вугілля (потрібно розтерти його у порошок перед використанням).

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