Як прибрати неприємний запах каналізації та сечі в туалеті за 5 хвилин

Частою проблемою у вбиральні є стійкий неприємний запах, але його можна легко подолати. Якщо його не подолати, то сморід пошириться на коридор або кухню.

Рекомендуємо способи, як легко усунути проблему. Для цього треба вдатися до кількох простих пристроїв.

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Причини виникнення смороду каналізації

Поширеними причинами смороду в туалеті є:

неправильний монтаж каналізаційної системи;

протікання, засмічення;

проблеми з вентиляційною системою.

Щоб визначити точну причину, варто викликати сантехніка. Також треба регулярно ретельно прибирати у туалеті, провітрювати вбиральню і прочищати витяжку.

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Перевірені засоби, щоб прибрати сморід в туалеті

Спочатку підготуйте спеціальні засоби для догляду за унітазом. Можете використати хлорку, яка ефективно відмиє забруднення та прибере запахи. Також можете в магазині придбати миючі та дезінфікуючі засоби з різними ароматизаторами.

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Користуйтеся спеціальними гелевими блоками для унітазу. Рідина буде дезінфікувати сантехніку та залишить приємний аромат.

Придбайте освіжувач повітря. Розпорошуйте регулярно самі, або поставте автоматичний освіжувач.

Народні засоби для боротьби з неприємними запахами

Кілька таблеток активованого вугілля покладіть в якусь місткість та поставте в туалеті. Воно втягуватиме сморід. Подібний ефект має сода.

Для приємного запаху в кімнаті також зручно залишити жменьку кави, апельсинову кірку або серветку, змочену вашим улюбленим ефірною олією.

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Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину. Пропонуємо також прочитати, як каналізацію допоможе прочистити велосипедний насос та будівельний нейлоновий хомут.

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