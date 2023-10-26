Неприємний запах в туалеті: як допоможуть дріжджі

Неприємний запах в туалеті може виникнути не лише з причини того, що там неякісно прибирають, а походити з каналізаційних труб. З часом на них відкладається вапняний наліт та налипає бруд, там розвиваються мікроби та бактерії, що й призводить до появи неприємних ароматів.

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Аби позбутися неприємного запаху з унітаза, можна скористатися хімічними засобами, які промивають труби всередині. Якщо ви не прихильник такого методу, можна скористатися екологічними засобами.

Як повідомляє "Санте Плюс", якщо причина неприємного запаху закупорка у трубах, варто викликати сантехніка, але якщо вода у туалеті змивається без затримок, можна спробувати справитися самим.

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По правді кажучи, важливо точно знати, звідки походять ці неприємні запахи, щоб боротися безпосередньо з джерелом. Оскільки, якщо є справжня закупорка, яку важко усунути, може знадобитися негайне втручання сантехніка. Також часто запах може бути результатом засмічення через волосся або залишки миючого засобу, що застрягли всередині. Зазвичай це менш серйозно, і його можна легко вирішити.

Можна зарадити проблемі за допомогою суміші оцту та соди. Візьміть суміш з половини склянки оцту і трьох чайних ложок соди. Можна додати кілька крапель ефірної олії.

Цим розчином треба вимити туалет та залишити на 15 хвилин. Потім змийте теплою водою.

Ще один спосіб – використати кубик пивних дріжджів. "Виявляється, що пивні дріжджі також є ідеальним засобом для очищення унітазів і не містять консервантів чи корозійних елементів", – пише видання.

Потрібно розчиніть маленький кубик дріжджів у склянці окропу. Коли ви отримаєте "пухку консистенцію", вилийте її прямо в унітаз. Залиште діяти на ніч (не менше 8 годин). Наступного дня просто змийте воду в унітазі.

"Санте Плюс" зазначає, що для цього методу дезодорації підійдуть й сухі дріжджі. Однак коли ви будете розчиняти їх в окропі, додайте чайну ложку цукру.

Спробуйте також метод чищення унітаза часником. Як це зробити, читайте за цим посиланням.

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