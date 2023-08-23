Шість ефективних порад, як очистити днище унітазу

Багато засобів для чищення унітаза містять хімічні речовини, які при вдиханні можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Проте існують певні натуральні інгредієнти, за допомогою яких можна отримати більш ніж ефективний результат.

Видання Sante Plus поділилось порадами, як продезінфікувати та очистити унітаз, особливо днище. Так на поверхні не залишиться жодних неприємних та стійких плям.

Читайте також: Три способи, як очистити екран телевізора без жодної подряпини

1. Лимонна кислота. Щоб природним шляхом позбавитися стійких коричневих плям і відновити чистоту унітаза, візьміть банку лимонної кислоти і починайте діяти.

Змішайте ½ літра гарячої води та 3 столові ложки лимонної кислоти і вилийте на дно.. Залишіть діяти щонайменше на 1 годину, потім енергійно потріть йоржиком для унітазу, перш ніж спустити воду.

Відео дня

2. Білий оцет. Завдяки своїй кислотності оцет вважається потужним очисником багатьох поверхонь: стільниць, плитки, раковин і т. д. Концентрація оцтової кислоти позбавляє найстійкіших плям, не кажучи вже про неприємні запахи і сліди. Ось як його можна використовувати для чищення туалетів:

Обов'язково вибирайте дистильований білий оцет, а не яблучний оцет. Його коричневий колір може забруднити ваш унітаз. Наповніть чисту розпилювальну пляшку білим оцтом, потім розпорошіть на всю поверхню унітаза (стінки, край і дно) і залиште на ніч. Наступного ранку енергійно потріть туалетною щіткою.

3. Харчова сода. Цей природний антибактеріальний та антисептичний продукт є у кожному будинку. Ось як можна використати цей білий порошок для видалення накипу в унітазах.

Насипте 1 склянку харчової соди на дно миски і додайте 3 склянки білого оцту. Таким чином, ці два інгредієнти створюють хімічну реакцію, яка видаляє бруд та очищає труби. Залиште діяти на всю ніч, а наступного ранку залийте 1 відром окропу. Ваш унітаз відразу стане чистішим і блищить. Повторюйте операцію, поки ваш унітаз не стане повністю чистим.

Читайте також: Візьміть шпатель, оцет та газети: як почистити жирну та запорошену кухонну витяжку

4. Перекис водню. Цей безпечний засіб для чищення здатний знищити мікроби і бактерії за кілька хвилин. Крім того, з його допомогою можна позбутися стійких плям і неприємного запаху з унітазу.

Налийте 120 мл 3%-го перекису водню на стіни і краї унітаза і залиште на 30 хвилин. Потім потріть щіткою і змийте воду в унітазі. Не забудьте заповнити щіткоутримувач цим складом, щоб продезінфікувати його та зберегти в чистоті.

5. Лимонний сік. Завдяки своїй кислотності лимонний сік надзвичайно ефективний у рятуванні від стійких плям, а також залишків вапняного нальоту на дні унітаза.

6. Поглинаючий папір. Витисніть сік з двох лимонів, вилийте сік на папір і залиште на 30 хвилин. На завершення енергійно потріть туалетною щіткою, потім змийте теплою водою.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!