Невдала спроба розповсюдити контроль Римської імперії: вчені натрапили на втрачений римський форт у Шотландії

Нещодавно виявлений форт біля валу Антоніна в Шотландії є важливим доповненням до обмеженої кількості знайдених оборонних споруд, надаючи цінну інформацію про часи окупації територій країни Римською імперією. У шотландській місцевості Західного Данбартонширу знайшли римську фортецю, яку вважали втраченою. Вона знаходилась поблизу могутнього валу Антоніна.

Про це пише Ancient Origins.

Римський Імператор Клавдій разом зі своєю армією прибув до Шотландії в 43 році нашої ери. Місцеві племена, зокрема каледонці були йому дуже не раді, тому чинили запеклий опір загарбникам. У 142 р. н. е. римляни побудували вал Антоніна з метою позначення північно-західного кордону своєї імперії, а щоб його захистити звели кілька фортів і фортець.

У 1970 та 1980 роках науковці безуспішно намагались знайти втрачений римський форт. Але нещодавно Історичне середовище Шотландії (HES) повідомило про унікальну знахідку, яку виявили за допомогою градієнтометрії, високотехнологічного методу геофізичної розвідки.

Відео дня

Читайте також: В Єгипті знайшли каплиці та гробниці віком 3000 років.

Фортеця розташовувалась в полі недалеко від початкової школи Карлейт в Данточері, Клайдбанк, біля валу Антоніна, якому присвоєний статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Римські фортеці були збудовані на території Шотландії під час окупації римлянами у період з 1 по 4 століття нашої ери. Фортеці виконували оборонну функцію. Крім того, з них велось спостереження за бунтівним населенням.

Вздовж валу Антоніна розташовувалось 40 фортець. Знайшли наразі лише 10 з них. Геофізичне дослідження десятого укріплення дасть можливість краще зрозуміти принцип роботи стіни та її захисту.

Нагадаємо, ми вже писали про унікальну знахідку в Італії – монети, яким 2000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!