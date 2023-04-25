В Італії виявили срібні монети двохтисячної давності (фото)

В Італії археологи виявили скарб зі 175 срібних римських монет. Вони оцінюються десятками тисяч доларів в сучасній валюті лише за номінальною вартістю.

Знахідку зробили недалеко від Ліворно в Тоскані. Дослідження показало, що скарб, можливо, зарив солдатів під час громадянської війни в Римі в 82 р. до н.е.

Зазначається, що для цього солдат використовував невеликий теракотовий горщик. Тоді римський полководець Луцій Корнелій Сулла воював проти лідерів Римської республіки по всій Італії, що призвело до його перемоги і сходження на посаді диктатора держави.

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Загалом знайдений скарб, датований пізньою республіканською епохою, складається зі 175 срібних денаріїв у хорошому стані. Виняток – дві монети, які розбиті та можуть бути повністю зібрані, одна розламана на дві частини.

Оригінальна кількість монет мала бути дуже близькою або навіть збігатися зі знайденою. Попри розбиття контейнера, багато денаріїв все ще були згруповані разом, і лише кілька екземплярів були знайдені в короткому радіусі від цього місця.

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